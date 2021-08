Appena ingaggiato dalla Juventus, Manuel Locatelli ha espresso ai canali ufficiali del club bianconero le sue prime parole da juventino: "Questo è un sogno che si realizza, il sogno di un bambino che ha lavorato tanto, che ha dato tutto in campo e che ora arriva alla Juve, non vede l'ora di scendere in campo all'Allianz Stadium davanti ai tifosi.Locatelli è arrivato dal Sassuolo al termine di una estenuante trattativa nella quale, è bene ricordarlo, è stata decisiva la volontà dello stesso giocatore di ascoltare solo le offerte della Juve e di nessun'altra squadra.