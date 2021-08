Niente amichevole, per Manuel. Ieri il Sassuolo ha affrontato la Lazio a Frosinone e il centrocampista - grande obiettivo di mercato della Juventus - non ha preso parte alla sgambata dei ragazzi di Dionisi. Il motivo? Lo racconta Tuttosport: semplicemente il club emiliano ha stabilito di fare a meno del suo centrocampista perché a breve sul mercato potrebbe accadere qualcosa di molto importante. Chiaramente si tratta del trasferimento alla Juve, e "se tutto andrà come deve andare, qualora i club si accordassero finalmente sulla formula dell’affare, il 23enne sarebbe già pronto. Qualcuno si aspetta che il giocatore svuoterà a breve gli armadietti: è l’ultima indiscrezione pre-Ferragosto".