Italia, i convocati per la Nations League: Locatelli escluso, la scelta su Cambiaso e Gatti

Nienteper. Sono solo due i giocatori dellaconvocati dal CT dell'Italiaper le due imminenti gare dicontro la Germania, valide per i quarti di finale: si tratta di, che quindi subito dopo la sfida di domenica sul campo della Fiorentina partiranno per Appiano Gentile, quartier generale dell'Inter, dove si fermeranno per allenarsi fino al pomeriggio di sabato 22 marzo: il primo dei due impegni è infatti in programma per giovedì 20 allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano, dopodiché gli azzurri si sposteranno a Dortmund per la gara di domenica 23.

Perché la Nations League è decisiva per l'Italia

I convocati dell'Italia per la Nations League

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus) , Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus) , Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

Le due gare contro la Germania - come viene specificato anche dalla FIGC sul proprio sito ufficiale - non decideranno solo la qualificazione alle Finals di Nations League, che l'Italia vincendo ospiterebbe a giugno a Torino, ma anche il percorso verso il: passando il turno gli Azzurri sarebbero infatti inseriti nel girone con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, mentre in caso di sconfitta se la vedrebbero con Norvegia, Israele, Estonia e Moldova.Il CT Luciano Spalletti ha convocato 25 calciatori in totale: prima chiamata in Nazionale per il difensore classe 2002 dell'Atalanta Matteo Ruggeri e per il centrocampista classe 2003 del Torino Cesare Casadei, mentre tornano a vestire la maglia azzurra Matteo Politano – convocato per l'ultima volta nel novembre 2023 – e Mattia Zaccagni, assente dalle gare dello scorso settembre.