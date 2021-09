Le parole dia Mediaset: 'Questa sera era fondamentale vincere e non prendere gol. No, non c’era preoccupazione, siamo tranquilli il mister trasmette serenità e ci sono compagni di squadra che sanno come reggere la pressione. Mi trovo molto bene qui, ho compagni molto forti ed è più facile giocare con loro. Devo continuare ad allenarmi così, il mister ci fa giocare bene. Milan? Un’emozione particolare, ora sono nella Juve che è la squadra che volevo da bambino. Partita difficile ma noi siamo la Juve e giochiamo in casa. L’obiettivo è accorciare e vincere. Recuperiamo le energie e andiamo a vincere'.