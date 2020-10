Manuel Locatelli è un centrocampista che piace molto ad Andrea Pirlo, che lì in mezzo vuole soprattutto qualità. Paratici ha provato un approccio in estate ma il Sassuolo ha sparato una richiesta di 40 milioni di euro. Risultato: Locatelli è rimasto in neroverde, ma intanto manda messaggi alle big: "Sogno di giocare di nuovo con una grande squadre, mi piacerebbe fare la Champions - ha detto a Cronache di Spogliatoio - Sarebbe un grande sogno, ma so che tutto passa da questa stagione col Sassuolo".