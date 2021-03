Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale italiana, nonché gran pallino di mercato della Juventus, oggi ha parlato al fianco del c.t. Mancini nella conferenza stampa pre-Lituania: "Addio al Milan? Da quel momento sono successe tante cose, da una grande delusione c’è stata una rinascita. Sono molto felice, ma non mi voglio fermare. Importante però è rimanere sempre con i piedi per terra. De Zerbi? È stato fondamentale per me, mi ha fatto maturare. Ma sono cambiato di più come uomo, ora sono più consapevole".