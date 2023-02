Le parole in conferenza stampa din programma domani alle 18:45: "Il risultato dell’andata non è stato positivo, siamo qui per vincere, per passare il turno. Siamo carichi, dobbiamo stare attenti, serve una gara lucida e stare attenti per 90′ e oltre. Servirà intelligenza, lo stadio sarà pieno. Queste sono le partite più belle da giocare"."L’Europa League è un obiettivo. Siamo qui per passare il turno. Ho visto la squadra carica anche oggi".SOLO UNA VITTORIA IN EUROPA - "Siamo consapevoli di questo ma siamo qui per passare il turno e per fare una grande gara domani.""Mi son sentito un giocatore della Juventus fin dalla prima volta, è scattato ma il resto è burocrazia che non mi compete. Per quanto riguarda la leadership io cerco di essere da esempio, ma ci sono tanti leader in questa squadra ed è questa la cosa più importante. Poi non devo riconoscerlo io, è la squadra che deve farlo".