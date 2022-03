di Andrea Menon

"Spero rientrino presto Bonucci e Chiellini, bisogna essere tutti in ottima condizione per il finale, per far respirare per avere energie fisiche e mentali. A metà purtroppo non abbiamo molto, dobbiamo recuperare Zakaria, perché McKennie non lo recuperiamo fino all'anno prossimo. Poi mi dovrò inventare qualcosa, mettere qualcuno a fare la mezz'ala". La missione, nuova, di Max Allegri è partita. Come si fa rifiatare un centrocampo senza alternative? Le partenze di Ramsey e Bentancur a gennaio hanno contribuito ad alleggerire la rosa e il monte ingaggi dei bianconeri e a creare un pacchetto vario ma completo per il centrocampo della Juventus. Però, poi, sono arrivati due infortuni, che hanno compromesso fin qui le rotazioni. Zakaria si è fermato subito, acciaccato e in inserimento prima, infortunato più seriamente poi. E McKennie si è fratturato un piede durante l'andata degli ottavi di Champions contro il Villarreal. Se per il primo Allegri spera un recupero in tempi brevi, per il secondo ha parlato oggi per la prima volta di stagione finita. E qui si pone di nuovo il problema: il centrocampo è qualitativamente e per rendimento il settore più in difficoltà, ma ora è un reparto corto e che rischia anche di essere stanco.



Se Max ha trovato in Locatelli un'arma in ogni ruolo, un'alternativa solida anche quando la gamba, come nell'ultimo periodo, fatica un po' di più, ora il tecnico sta scoprendo che anche Arthur può essere un'ottima base, pur migliorabile, per due ragioni: il palleggio e la possibilità di liberare Manuel, con i suoi inserimenti e i suoi ultimi passaggi, quelli che McKennie non può più garantire. L'unica nota stonata resta ancora Rabiot: fuori passo, fuori giri. Anche ieri sera, quando con tre o quattro giocate sbagliate nel finale ha fatto impazzire tutto il pubblico dello Stadium. Allegri era partito puntando su di lui come mezz'ala di gol, si è dovuto ricredere e ora lo ritiene uno di corsa, più che sostituibile nel prossimo mercato. Ma comunque ora non può rinunciare a lui, anzi, a questo pacchetto, in attesa di Zakaria dovrà aggiungere un'alternativa. Miretti dall'Under? Sì, ma non solo, perché con i giovani ci vuole pazienza. E allora ecco alcune idee, spunti dal presente e dal passato, strade percorribili nell'emergenza. L'invenzione di Allegri. Le trovate nella nostra gallery