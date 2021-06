Per Manuel Locatelli, l’Europeo in corso può rappresentare il trampolino di lancio verso una big. All’estero, dove sta riscuotendo grande interesse, oppure in Italia, dove c’è la Juventus che lo aspetta da tempo. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il Sassuolo continua a mantenere una valutazione alta, vicina ai 40 milioni di euro, cifra che il club bianconero vorrebbe abbassare con l’inserimento di una contropartita tecnica. In pole – si legge – Nicolò Fagioli, che nel corso della stagione da poco conclusa ha trovato spazio anche in prima squadra.