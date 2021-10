DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS, all'indomani del derby vinto per 1-0 dai bianconeri sul campo del Torino:

"PRIMA VOLTA - Manuel Locatelli ha segnato in due presenze di fila per la prima volta nella sua carriera in Serie A.



OTTIMO INIZIO - Manuel Locatelli ha segnato due gol in sette presenze in questa Serie A: solo nella scorsa stagione (quattro) ha realizzato più reti in un singolo campionato."



Locatelli, come vi abbiamo raccontato qui su IlBianconero.com, neanche 24 ore dopo il super-derby ha fatto con successo la proposta di matrimonio alla sua Thessa!