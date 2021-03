Il primo gol con l'Italia, il mercato e gli occhi della Juve su di lui. Manuel Locatelli guarda al futuro, perché dopo il finale di stagione con il Sassuolo e l'Europeo, ci sarà il mercato, in cui sarà assoluto protagonista. Il ventitreenne centrocampista del Sassuolo già la scorsa estate è stato vicino alla Juventus, che lo avrebbe portato volentieri a Torino, ma ha dovuto desistere non potendosi permettere un acquisto immediato. La sua crescita ha convinto ancor più Fabio Paratici che vuole rafforzare e ringiovanire il centrocampo. Come riporta Tuttosport, anche lo stesso giocatore sperava in un salto e sarà accontentato nella prossima estate. A Sassuolo lo sanno e sono pronti ad assecondare l’ambizione di Locatelli, ma anche pronti a incassare: la valutazione di 30 milioni è aumentata con il rendimento del giocatore, ma risente anche del perdurare della crisi e non supera i 40. La Juventus si muoverà e lo farà abbastanza presto, i rapporti buoni con il Sassuolo potranno fare il resto.