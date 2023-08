Come racconta Gazzetta, in anno fa, in mezzo a, sulla carta ci sarebbe dovuto essere Leandro Paredes con Manuelprima alternativa. Nei fatti, invece, l’azzurro è stato il titolare la passata stagione e lo sarà anche in questa. Dopo un anno di praticantato davanti alla difesa, la Juventus si aspetta un salto di qualità da Manuel soprattutto in costruzione per innescare Chiesa, Vlahovic, le mezzali e gli esterni. L’ex Sassuolo non sarà mai un Pirlo e nemmeno un Pjanic. Ma Locatelli può interpretare il ruolo alla Amrabat, mediano particolarmente apprezzato alla Continassa per la sua capacità di garantire equilibro e avviare il gioco.