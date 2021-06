Avanti, un passettino dietro l'altro. La Juve vuole Locatelli e punta a chiudere il prima possibile, senza comprometterne il cammino e la concentrazione all'Europeo. L’obiettivo è chiudere l’affare nel minor tempo possibile, sicuramente prima del raduno bianconero di metà luglio. Manuel Locatelli è l’uomo scelto da Allegri per impreziosire il centrocampo e la Juventus spinge.



L'INCONTRO - Federico Cherubini e Giovanni Carnevali si sono visti a Sassuolo a metà della scorsa settimana e hanno gettato le basi della trattativa, dandosi appuntamento a domani per approfondire il discorso, andando più nei dettagli riguardo alle cifre e alla formula. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, che racconta come l’occasione per riparlare dell’argomento Locatelli sarà l’apertura ufficiale del calciomercato (organizzata da Master Group Sport e Adise, l’associazione dei direttori sportivi), in programma domani a Rimini. Con il prezzo già fissato, bisogna trovare la quadra sulla formula: 40 milioni di euro è la cifra, che il Sassuolo vorrebbe tutti e subito, mentre i bianconeri vorrebbero dilazionare oppure provare ad abbassare la quota con l’inserimento di una contropartita oppure con una formula simile a quella utilizzata per l’acquisto di Chiesa. Questa la soluzione più probabile.