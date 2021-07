La Juventus accelera i tempi per la trattativa col Sassuolo che dovrebbe finalmente portare a Torino Manuel Locatelli. Questo perché, rivela Sky Sport, nel frattempo è arrivata al club neroverde un'offerta dada parte dell'Arsenal, proprio il prezzo sull'unghia. Un buon motivo per correre ai ripari:per anticipare e bruciare questa forte concorrenza proveniente da Londra. Intanto Locatelli è impegnato nel gruppo azzurro alle prese con la Final Four degli Europei a Wembley.