"L’incontro fra Carnevali e Federico Cherubini è stato interlocutorio, non risolutivo, da fumata grigia, insomma". Inizia così la Gazzetta dello Sport, che racconta la trattativa perspiegando: "L’offerta della Juve è articolata, arriva a 37 milioni con bonus di complesso raggiungimento, ma prevede un prestito biennale e un obbligo di riscatto condizionato. Tutte condizioni che non entusiasmano (per usare un eufemismo) il Sassuolo, che non si muove dalla quotazione di 40 milioni ma che è cosciente che la ferma volontà del giocatore non è una variabile trascurabile nella trattativa". Dove è andato in scena l'incontro? A Verona, una riunione è durata tre ore ma per ora senza soluzione.