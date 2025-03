Locatelli, la frase motivazionale nel momento più duro. Ma è una pubblicità

Getty Images

La frase motivazionale di Locatelli

Tra i giocatori rimasti alla Continassa per allenarsi in questa sosta per le Nazionali c'è ancheIl centrocampista della Juventus non è infatti stato convocato da Luciano Spalletti a differenza dei due suoi compagni ovvero. Una scelta che sicuramente non ha fatto piacere al giocatore, che già in passato aveva mandato messaggi di delusione in tal senso.Locatelli si è allenato ieri e lo farà anche quest'oggi con chi è rimasto agli ordini di Thiago Motta. Intanto però ha pubblicato un post sui social con tanto di frase motivazionaleQualsiasi parola e dichiarazione, ai microfoni o come in questo caso sui social, in un momento così duro per la Juventus fa sempre rumore e viene analizzata con molta attenzione.

Il centrocampista è stato presente sia nella sconfitta per 4-0 con l'Atalanta sia in quella a Firenze con la Fiorentina. Ha vissuto quindi in prima persona questi 180 minuti che hanno cambiato drasticamente gli umori in casa bianconera e anche le possibili decisioni sul futuro. E probabilmente, anche solo una pubblicità social,