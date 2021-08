nel corso della conferenza stampa di presentazione all'Allianz Stadium, ha parlato dei suoi nuovi compagni, analizzando in particolar modo il fuoriclasse portoghese"La Juve è piena di campioni in rosa. Ma quando vedi Cristiano Ronaldo come avversario e poi lo trovi in spogliatoio seduto vicino a te è diverso e emozionante.ma adesso gioco con lui: per me è un immenso piacere. Ma ci sono tantissimi ragazzi fortissimi alla Juve, come Dybala".