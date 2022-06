Dopo il matrimonio, il viaggio di nozze. Momento d'oro per Manuel Locatelli, che la scorsa settimana ha detto sì alla sua Thessa Lacovich e ora è in piena modalità "luna di miele", in alcuni dei luoghi più belli d'Italia. Dopo il rito civile e il ricevimento da sogno nei pressi di Firenze che hanno coronato la loro storia d'amore, i due 24enni sono infatti partiti alla volta della Puglia, dove hanno fatto tappa ad Alberobello, Savelletri e altre splendide località nelle vicinanze, tra panorami mozzafiato, sole e buon cibo. A questo proposito, come raccontato nelle sue Instagram stories, il centrocampista della Juve si è anche divertito a preparare le orecchiette a mano, guidato dai maestri locali secondo i dettami di un'antica tradizione gastronomica. Lasciata la Puglia, poi, i novelli sposini si sono spostati in Sardegna, per la precisione a Porto Cervo, accompagnati anche dal dolce Sammy, il loro fedele amico a quattro zampe. Ancora un po' di relax, quindi, per Manuel, che comunque tra non molto tornerà alla Continassa per ricongiungersi con l'altra Signora del suo cuore, la sua tanto amata Juve che non ha nessuna intenzione di farselo scappare.

Sfoglia la nostra gallery per vedere alcune foto delle vacanze di Manuel e Thessa.