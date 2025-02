Locatelli: 'McKennie? Il più divertente nello spogliatoio. Il Mondiale sarà obiettivo vero'

Getty Images

Manuel, ai canali ufficiali Fifa, parla così del Mondiale per Club e non solo."Per la Juventus è motivo di orgoglio, sono cose che senti sempre quando indossi questa maglia. Ma è la prima, esperienza unica ed è da prendere seriamente".- "Ci sono squadre da tutto il mondo, arrivano da tutti i campionati, insieme di altre cose, anche di altre nazioni, esperienza unica"."La Juve è abituata a giocare queste competizioni, è difficilissimo, ci sono le migliori. Facciamo un passo alla volta. Lavorare nel quotidiano e così dobbiamo fare".

"Se andiamo in finale, sarebbe bello affrontare una squadra italiana. L'esperienza americana, quando sono andato in passato, è sempre bellissima. La vedi nei film e poi è davvero così. Paese che mi emoziona, felice di giocare lì. Credo sia il Paese più importante al mondo, motivo di orgoglio che sia lì. Sarà uno spettacolo"."Città speciale. E' molto elegante, che è una cosa che nella nostra società non deve mai mancare. Deve portare l'eleganza che abbiamo".- "I compagni? Weston ci fa vivere com'è lui americano, è eccezionale, porta entusiasmo. Gli voglio bene. Come a Weah, che è molto diverso, più introverso"."Musica, modo di fare, di comportarsi, balla sempre, ci fa divertire. Probabilmente una delle persone più divertenti dello spogliatoio".