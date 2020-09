3









Il sogno che può diventare realtà. Manuel Locatelli ha parlato dal ritiro di Coverciano, il primo con la Nazionale maggiore, raccontandosi e aprendo le porte al mercato e a quella Juve che ne ha sondato il futuro: ​"Essere qui è realizzare un sogno. Sognavo questo momento da quando andavo a giocare all'oratorio con i miei amici. Essere qui è un'emozione bellissima e un momento bellissimo. Mi godo ogni singolo allenamento. Il mercato non mi deconcentra, penso solo a far bene qui".



JUVE E PIRLO - "Per quanto riguarda me, Pirlo è il mio idolo ed è un sogno essere accostato alla Juventus".



MILAN - “Nessun rimpianto, le cose dovevano andare così e oggi sono soddisfatto. Il Sassuolo per me è stata una rivincita, gli sono davvero grato perché mi ha dato fiducia e mi ha fatto crescere. Tonali? Il Milan ha fatto le sue scelte, vanno rispettate. Auguro il meglio a Tonali, se arriva in rossonero significa che se lo merita”.



CAPUTO - "E' la dimostrazione che non ha mollato mai. Sono molto emozionato per lui: tutto questo se lo merita e se lo è guadagnato. Poi, per noi giovani, l'atmosfera è bella, Mancini ha dimostrato di poter far giocare i giovani".