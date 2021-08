Manuel Locatelli è arrivato a Torino nella serata di ieri ed oggi è pronto a svolgere tutto l'iter per diventare un calciatore della Juventus. I tifosi l'hanno subito accolto con tanta carica davanti al JMedical: “Ti abbiamo aspettato tanto ma ne è valsa la pena, ora facci vincere. Sei un grande”. E lui? Lui, che non vedeva l'ora di diventare un calciatore della Juventus, ora ha fretta di formalizzare il tutto per ritagliarsi uno spazio già nell'esordio stagionale a Udine, domenica sera. Secondo la Gazzetta dello Sport, può strappare subito una maglia: un fatto ovviamente non certo, visto che si unirà ai compagni da domani, ma l'esordio almeno a partita in corso è praticamente certo.