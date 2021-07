Apre così la Gazzetta dello Sport, che della trattativa tra il giocatore, la Juve e il Sassuolo scrive: "Anche ieri Federico Cherubini e Giovanni Carnevali si sono sentiti, ma non vanno oltre la telefonata. Perché il manager juventino non intende alzare la propria offerta e quello emiliano è fermo alla richiesta di 40 milioni. C’è il rischio concreto che il giocatore, in vacanza a Forte dei Marmi, si debba presentare lunedì al ritiro del Sassuolo.Ora però c'è l’ingresso in scena del, che può cambiare le carte. Ma la Gazzetta chiosa: "i prossimi giorni saranno delicatissimi, senza trascurare l’asse nato tra Locatelli e Allegri: