A una domanda sulla possibilità di avere Ricci al Sassuolo, il tecnicoha parlato del mercato:"Mi piace allenare i giocatori del Sassuolo. Son contento di chi ho oggi, spero non esca nessuno. Se dovesse arrivare qualcuno sarei felice di accoglierlo. Non ho mai parlato di Samuele. E' un ragazzo giovane e bravo, che ho allenato ma penso a quelli che ci sono che mi vanno più che bene. Ho trovato tanta disponibilità e tanta voglia di dimostrare ancora. La partita di oggi ne è la dimostrazione, non per il risultato ma per il fatto che ci siamo aiutati in campo, abbiamo spinto per far gol, abbiamo creato. Siamo migliori rispetto a quanto fatto vedere oggi, possiamo sicuramente far meglio ma siamo alla prima settimana. Ci sono tante cose positive. Dobbiamo essere bravi perché questa squadra ha dei valori e dobbiamo metterli in campo. Ho tante cose positive da portarmi dopo questa prima settimana. La preparazione serve per conoscerci e questo sta andando bene".