I dirigenti della Juventus, come confermato da Nedved nel pre partita del Trofeo Berlusconi vinto ieri sera contro il Monza, hanno già presentato un'offerta ritenuta congrua per il centrocampista, ma il Sassuolo non cede. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, domani potrebbero esserci nuovi contatti tra le due dirigenze:mentre i bianconeri vorrebbero arrivare a una cifra leggermente inferiore tramite pagamenti dilazionati. Nelle prossime ore potrebbe quindi arrivare l'affondo decisivo.