Il giorno dopo Italia-Svizzera le copertine sono tutte per lui: Manuel Locatelli. Due gol e un lancio al volo di sinistro ancora nella mente di tutti. Se fino a ieri costava 40 milioni ora il prezzo potrebbe salire ancora di più: il Sassuolo si sfrega le mani, la Juventus cerca la strada giusta per portarlo a Torino. Un percorso fatto di salite e tornanti, con l'obiettivo di anticipare la concorrenza straniera con Manchester City e Borussia Dortmund su tutti.



IL NODO - La Juventus proverà sì ad arrivare ai 40 milioni richiesti dal Sassuolo, ma attraverso bonus e contropartite tecniche. La parte fissa, come racconta Calciomercato.com, non deve però essere inferiore ai 25/30 milioni. I bianconeri sono forti del gradimento del giocatore e stanno aspettando il momento giusto per affondare il colpo col Sassuolo. Il nodo sembra essere legato proprio all'inserimento di altri giocatori: i dirigenti della Juve vogliono inserirne almeno uno con una valutazione di circa 10 milioni, il Sassuolo vorrebbe tutto cash. I NOMI - La Juve ha diverse carte da mettere sul piatto per convincere i neroverdi: potrebbero per esempio non esercitare l'opzione d'acquisto per Traoré lasciandolo così a Sassuolo, al quale piace il classe 2002 Dragusin. Le alternative principali sono Frabotta e Fagioli. Quella di Locatelli alla Juventus è una trattativa non facile ma che potrebbe prendere corpo nei prossimi giorni, il centrocampista non vuole farsi distrarre dal mercato e continua a concentrarsi sull'Europeo.