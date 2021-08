La trattativa tra la Juventus e il Sassuolo perè ancora in fase di stallo. E non dà nessun segnale per sbloccarsi. Tra domanda e offerta ballano ancora 10 milioni, i bianconeri sono arrivati a 25 più bonus ma dall'altra parte ne vogliono almeno 35 di parte fissa. La trattativa continua, nei prossimi giorni è previsto un quarto incontro dopo quelli scorsi che non hanno avuto esito positivo.