Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha raccontato la situazione legata a Manuel Locatelli e la trattativa con la Juventus: “Inizia la settimana del secondo incontro tra Juve e Sassuolo per Locatelli. Si è registrata l’apertura a dare via il giocatore, ora si deve capire la formula. Il Sassuolo non accetterebbe formule alla Chiesa. Prestito con obbligo di un anno e fisso, sarà una strada percorribile, ma a determinate condizioni”.