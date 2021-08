Manuel Locatelli e la Juventus sono un passettino più vicini. Avanti piano piano in una trattativa aperta da diverse settimane. Con un retroscena, che fa esclamare: "Al prossimo incontro si chiude". Così scrive Pedullà, che aggiunge: "La Juve ha accettato di pagare entro il prossimo giugno, ma soltanto in caso di conquista di un posto Champions. Il Sassuolo, invece, chiede un pagamento incondizionato, a prescindere da un posto in Champions da parte dei bianconeri. È un piccolissimo dettaglio che verrà chiarito al prossimo incontro o contatto".