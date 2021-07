Fosse solo per la domanda e l'offerta delle due società, infatti, forse non se ne farebbe nulla: il club neroverde vuole 40 milioni di euro, la Juve cash non glieli può dareC'è però un fattore fondamentale che continua a tenere Cherubini e Carnevali legati intorno al proverbiale tavolo del mercato:E il Sassuolo, per provare ad accontentarlo, non abbasserà la richiesta ma potrà aprirsi a qualchetipo quella che l'anno scorso ha portato Chiesa da Firenze a Torino,