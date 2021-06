Appuntamento da trovare, volontà forte, nonostante la pressione dall'estero. Manuel Locatelli vuole la Juventus e il Sassuolo è intenzionato ad accontentarlo, così come il club bianconero, che va ancora alla ricerca dell'offerta giusta per chiudere la trattativa. La chiusura dell’affare sembra solo una questione di tempo ed è probabile che se ne riparli dopo il quarto di finale di venerdì, con la possibilità di chiudere nel corso della prossima settimana, riporta Tuttosport. Sì, perché come riporta la Gazzetta dello Sport, Federico Cherubini e Giovanni Carnevali non si vedranno oggi a Rimini, in occasione della cerimonia di apertura del calciomercato, per parlare di Manuel Locatelli, perché il dirigente bianconero non sarà presente, ma sicuramente verrà fissata una nuova data.



INCONTRI? - Carnevali ha confermato a Cherubini la disponibilità ad aprire una trattativa, ma ci sono ancora tanti punti da chiarire, legati alle cifre e alla formula dell’operazione, e un assalto estero da frenare. Arsenal e Dortmund fanno sul serio e ci sono stati sondaggi anche di altri top club europei. Il Sassuolo? Aspetta, perché l'avventura in Nazionale può alzare il prezzo. Come scrive la Rosea, dall’Emilia raccontano di due proposte importanti fatte recapitare da Arsenal e Borussia Dortmund, ma anche dell’interessamento di Paris Saint Germain, Manchester City e Real Madrid. VOLONTA' - Il Sassuolo ha tutto l’interesse a scatenare un’asta e a venderlo al migliore offerente: il giocatore - si legge - ha già dato la sua preferenza per il club bianconero (l’unico in cui si trasferirebbe in Italia), ma non avrebbe problemi a fare un’esperienza all’estero, che considera molto formativa. La Juve cerca la strategia migliore cercando di non andare oltre i 30 milioni di euro in contanti. Più le contropartite. Nessuna delle due opzioni stuzzica il Sassuolo, che non è particolarmente interessato alle contropartite messe sul piatto dalla Juve. Manca ancora la corrispondenza tra la valutazione che ne fa la Juve e quella dei neroverdi. Carnevali preferirebbe prendere tutto subito, privilegerebbe la Juventus per i buoni rapporti e per Locatelli, ma serve l'accordo...