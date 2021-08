In settimana è previsto un nuovo incontro col Sassuolo per. Intanto il club neroverde ha già preso il suo erede:del, che ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo col Brasile ed è pronto a sottoporsi alle visite mediche di rito prima di firmare il contratto. Carnevali è disposto a venire incontro a Cherubini sulla formula del prestito annuale con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro più bonus, mentre i bianconeri per ora sono fermi alla proposta di un prestito biennale con riscatto condizionato. La valutazione è di 30 milioni totali. E venerdì si torna a trattare. Lo riporta Calciomercato.com.