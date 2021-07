Lacon la sua, ilcon le richieste (quasi) iniziali. Continua il braccio di ferro per Manuel Locatelli tra i bianconeri e i neroverdi: è una 'lotta' serena, però, da entrambe le parti c'è infatti la consapevolezza che si chiuderà positivamente. Per i club, certo. Ma anche per il ragazzo.Per la prima volta, comunque, è il Sassuolo a spingere per la conclusione di una trattativa che si trascina ormai da mesi. Locatelli, che ha già rifiutato l'Arsenal e che non ha voluto sapere di altre offerte, vuole solo i bianconeri e ha chiesto alla società proprietaria del suo cartellino di non forzare la mano, in qualche modo di accontentarlo. Le parti troveranno una soluzione: vuole però fare un unico percorso, dal luogo delle vacanze alla Continassa. Volo diretto.