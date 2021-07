In attesa di un nuovo incontro, la Juventus prova a studiare l'offerta giusta per convincere il Sassuolo a far partireDopo la prima proposta respinta di un prestito biennale con diritto di riscatto (obbligo in caso di Champions) respinta dai neroverdi, secondo La Gazzetta dello Sport i bianconeri sono pronti ad aggiungere una super clausola del 25% sulla futura rivendita del giocatore. Una proposta che non dispiacerebbe il Sassuolo, pronto a valutare l'addio di Locatelli.