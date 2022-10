Manuelha parlato dopo la vittoria contro l'Empoli. Ecco le sue parole riportate da Juventus.com: «Sono felice della gara di questa sera: so che si sono alzate le aspettative su di me, voglio dare il meglio. L’atteggiamento è fondamentale, ed è migliorato molto. Anche a livello di gruppo: siamo più uniti, la sconfitta di Haifa ha creato vergogna anche in noi, ma è nelle difficoltà che si vedono gli uomini. Per indossare questa maglia serve il cuore, ed è quello che stiamo cercando di metterci. Contro il Benfica ripartiamo dall’atteggiamento di queste due partite»