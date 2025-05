Locatelli e quelle parole su Yildiz: un indizio verso il futuro?

Getty Images

Le parole di Locatelli su Yildiz

Manuel Locatelli ha parlato di in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport . Il capitano bianconero si è concentrato sull'episodio che ha portato all'espulsione del numero 10, squalificato per due partite dopo la gomitata a Bianco.Il numero 5 ha spiegato la sua reazione dopo l'accaduto, parlando anche del futuro dello stesso giocatore turco."Ci ho parlato. È consapevole di aver fatto un errore abbastanza grave a livello comportamentale ed è una cosa che non deve succedere, ma sono sicuro che non capiterà più. Ha capito l'errore, ma non dobbiamo crocifiggerlo, ci saranno altri che lo sostituiranno. È un ragazzo perbene, sarà il futuro della Juventus".