Locatelli a Vivo Azzurro: 'Il Sassuolo è stato la mia fortuna. Fare il capitano della Juventus mi viene naturale'

Manuel Locatelli a Vivo Azzurro

Dall'infanzia alla vittoria dell'Europeo con la Nazionale, fino alla fascia da capitano della Juventus , che indosserà anche nella stagione2025-26 ormai alle porte.si è raccontato ai microfoni di Vivo Azzurro, con la spontaneità che da sempre lo caratterizza.- "Quando ero ragazzino facevo l'animatore all'oratorio e ricordo che avevo dei bei rapporti con i bimbi. Mi divertivo a giocare con loro e a insegnargli delle cose. Mi vedevano come una figura abbastanza importante perché giocavo già al Milan nel settore giovanile. Prima di andare all'oratorio c'era quell'orario dove si finiva di mangiare e nell'attesa guardavamo la 'Signora in giallo' con mio fratello cercando di risolvere i delitti. Galbiate per me è la mia adolescenza, ricordo tantissime volte quando andavo all'oratorio con i miei amici o con mio fratello e mio padre a giocare a calcio. Quando torno porto mio figlio a casa dei miei genitori perché vivono ancora lì. Si respira un'aria diversa, di casa. Cerco di staccare, poi è chiaro che devo fare il tour dei parenti che devo andare a trovare. Sono fortunato ad essere cresciuto in una realtà così perché ero tranquillo, i miei mi lasciavano fare le cose con calma, poi ci conoscevamo tutti. Credo che per un ragazzino è importante aver l'opportunità di uscire, stare tranquillo e potersi divertire con gli amici storici".

- "Mio padre è stato il mio primo allenatore, mentre con mio fratello coltivavo questo sogno sin da piccolino. Anche mia sorella ci teneva, con mia mamma facevamo le partite, facevamo due contro due e rosicavo perché dicevo che quando tiravano gli altri mia madre non parava (essendo in porta). Erano le mie fisse. E' un sogno che abbiamo coltivato insieme, tutti, sono stati sempre dalla mia parte. La fortuna più importante che ho avuto è che non mi hanno mai messo pressione".- "La cosa di cui vado più orgoglioso è che tutta la mia famiglia è juventina. Ora sono alla Juve e sono diventato capitano. Questa credo che sia la più grande soddisfazione, poi è chiaro che non mi voglio fermare e voglio sempre migliorarmi. Però vedere il nostro cognome e il loro figlio giocare con la fascia di capitano credo che sia un sogno realizzato anche per loro. La fascia? Ho fatto il capitano già alla mia prima convocazione in Nazionale Under 15, ora mi ritrovo ad esserlo alla Juve. Credo sia una cosa un po' naturale, il mio carattere mi aiuta ad avere questo tipo di leadership anche se non mi piace definirmi da solo, credo siano gli altri a doverlo fare. Sicuramente è un ruolo di responsabilità che mi prendo e devo prendermi. Ho avuto capitani importanti, come Magnanelli al Sassuolo, Giorgio (Chiellini, ndr) e Leo (Bonucci, ndr) alla Juve che hanno dei caratteri molto differenti tra loro".- "Il giorno che ho fatto goal a Buffon mi ha cambiato la vita. Credo sia stato un bene, è stata una rete incredibile in una partita incredibile. Ma è stato anche un male perché si sono create delle aspettative enormi che non ero in grado di gestire. Pensavo anche io di essere quel giocatore già pronto, ma non lo ero. Probabilmente ho lasciato qualcosa anche nell'aspetto dell'allenamento, era difficile. Ci si aspettava tanto da me, anche io, ma non ero pronto a fare quel salto lì. Al Milan devo essere grato, ma il passaggio al Sassuolo è stato fondamentale. Sono cambiato tanto anche come persona. Al Milan ero sempre il ragazzino della Primavera che era salito, che aveva fatto goal a Buffon ma poi si era un po' spento. Quindi sono dovuto andar fuori con un allenatore che mi ha cambiato la vita che è De Zerbi. La mia fortuna e forza è stato il coraggio di avere andare via dal Milan e andare al Sassuolo per rilanciarmi".- "La vittoria dell'Europeo credo sia una delle parti più belle della mia carriera e credo sarà sempre così. Quando vinci qualcosa con la Nazionale è indescrivibile e assume ancora più significato con il passare degli anni. Magari a 23 anni non mi rendevo nemmeno conto di quello che avevamo fatto, mentre ora so che è stato qualcosa di incredibile. Mi ha cambiato perché sono stato fortunato a vincerlo così presto e dal punto di vista calcistico dopo sono andato alla Juve. La mia carriera si è alzata di livello. Quando ripenso alla vittoria dell'Europeo mi vengono in mente due immagini: il mio primo goal, quando corro, non capisco niente e faccio la dedica a mia moglie. E poi l'abbraccio con Giorgio Chiellini dopo aver sbagliato il rigore, lui è lì, mi tiene e mi dice: 'Manu stai tranquillo, vinciamo'. Quella è un'immagine da brividi, è difficile da trasmettere quello che abbiamo provato io e lui. Piangevo e non riuscivo nemmeno a guardare chi tirava il calcio di rigore. Sono emozioni che faccio fatica a spiegare, sono momenti epici, così come la vittoria quando Gigione para... Momenti incredibili. Mondiale? È sicuramente un obiettivo che abbiamo. C'ero nella precedente situazione e credo che è quello che ci ha ammazzato, bisogna anche essere onesti tra di noi. Non deve essere vista come un'ossessione, nel senso che bisogna fare le cose con calma, tranquilli, decisi, determinati, facendo un passo alla volta e senza fare troppi calcoli".