Nel 2018 l’addio al Milan sembrava quasi una bocciatura, invece oggi Manuel Locatelli è tra i migliori centrocampisti della Serie A. Nel Sassuolo, sotto la guida di De Zerbi, sembra aver trovato l’habitat giusto per esprimersi al meglio, tanto da brillare anche nella Nazionale di Roberto Mancini, che ha da subito creduto in lui. Le belle prestazioni tra maglia azzurra e Sassuolo stanno inevitabilmente attirando su di lui l’interesse dei grandi club, Juventus su tutte. Alla possibilità di un futuro in bianconero per Locatelli credono i betting analyst di Sisal Matchpoint, che, come riporta Agipronews, quotano un suo approdo a Torino a 2,25 (entro il 30 settembre 2021). Più difficile la soluzione Inter (5,00) o un ritorno al passato con la maglia del Milan (12,00). La permanenza al Sassuolo, invece, si gioca a 3,50.