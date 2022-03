Poche istanti fà si è svolta la conferenza stampa di presentazione al match di Champions da parte di Max Allegri, questa volta accompagnato dall'ex centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli che, ha parlato anche del suo arrivo a Torino e di come lui si sia integrato nella squadra.



Mi ha colpito la mentalità della società, che ti entra, dal primo giorno. O ti adatti, o non puoi stare alla Juve. Credo sia una mentalità unica ed è una gran cosa. Abbiamo fatto passi in avanti come gruppo, ci siamo uniti molto. Si respira un'aria differente, il gruppo sta andando benissimo e siamo felici di questo. Sono felice di come stiamo facendo tutti in generale, in questa posizione riesco ad attaccare gli spazi e giochiamo bene. Anche fisicamente stiamo meglio, dobbiamo continuare così".