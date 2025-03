Locatelli in conferenza: 'I tifosi hanno il diritto di fischiare, ma l'esame vero sarà a fine stagione'

Getty Images

Le parole in conferenza stampa didopo- "Noi cerchiamo di leggere il meno possibile, dobbiamo proteggerci e fare gruppo tra di noi. Dobbiamo andare in Champions League e focalizzarci su quello".- "L'atmosfera può condizionare ma dobbiamo cambiarla noi, con l'atteggiamento e con i risultati, poi anche loro ci seguono. Hanno tutto il diritto di fischiare ma dipende da noi. Un appello? I tifosi della Juve hanno il diritto di fischiare, si aspettano grandi prestazioni e quest'anno questa cosa sta venendo meno. Bisogna far gruppo, siamo una squadra giovane e ci manca esperienza ma con umiltà cerchiamo di portare a casa i nostri risultati".

- "L'esame finale sarà a fine stagione, si poteva fare sicuramente meglio in Champions, abbiamo fatto una bruttissima figura con l'Empoli e oggi bisogna analizzare questa sconfitta. L'Atalanta ha fatto una grandissima partita, abbiamo cercato di reagire ma la maturità si raggiunge con le partite, c'è da fare esperienza. Loro hanno fatto goal, sono stati bravi a finalizzare".- "Devo essere il primo che arriva al prossimo allenamento, in questi momenti non serve tanto parlare. Io ho parlato da chi c'era prima, faceva tutto sulla base del lavoro"."Una sconfitta che fa male, ma io conosco solo un modo per rialzarci che è il lavoro quotidiano. Sembrano frasi fatte ma è l'unica strada, facendo gruppo e proteggendoci, a testa alta, non bassa".- "Oggi non c'era da parlare, domenica sarà una partita importante e cercheremo di prepararla al meglio dando il massimo".