Manuel, in conferenza stampa, ha parlato dopo Juve-PSG."Abbiamo fatto una buona partita, alla fine abbiamo perso, siamo contenti a metà, ci tenevamo a passare il turno. Il passato è andato, ci rimbocchiamo le maniche. Fagioli e Miretti sono bravi, intelligenti, è importante. Sono brave persone, hanno nel dna questa maglia, metteranno qualcosa in più"."Questo non lo so, date voi giudizi, mi affido a cosa mi dice l'allenatore, la società. Parlo con loro. Mi sento bene fisicamente, credo abbiamo fatto tutti una grande partita, loro hanno grandi giocatori e alla minima occasione hanno fatto gol"."C'è anche voglia di fare una buona Europa League, ormai è andata, dobbiamo pensare a fare bene in Europa League"."Ci siamo mossi tutti, al di là della tecnica e tattica, abbiamo messo qualcosa in più come cuore ed energia, il segreto è quello"."Cosa non ha funzionato? Inutile nasconderci, la delusione è tanta, le altre hanno meritato di passare, ci stiamo unendo come gruppo, l'Europa League è da giocare per riscattarci"."Credo che dobbiamo fare un passo alla volta, abbiamo parlato tanto, un passo alla volta e sarà una grande partita. E' bella da giocare, la decideranno gli episodi".