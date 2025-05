Locatelli in conferenza: 'Così possiamo fare male a tutti. Posso giocare in difesa'

Getty Images

Ancheha parlato in conferenza stampa dopo– "Oggi si è vista una squadra vera che voleva soffrire, queste sono le basi da cui ripartire per le ultime due partite. Non ho parlato con Pierre, è un ragazzo per bene e ha fatto un errore ma dobbiamo ripartire da questo spirito".– "Nell’emergenza si gioca dove chiede il mister. Bisogna cercare di portare a casa la Champions League e fare il meglio in queste ultime due partite. Guarderemo la partita di lunedì, ma non possiamo sprecare energie in cose che non possiamo controllare".

"Queste partite si decidono sui dettagli, oggi c’è stato da difendere nel finale per l’emergenza e l’inferiorità numerica. Adesso il nostro focus sono le ultime due partite".– "No, credo che nelle difficoltà si è vista una squadra vera. Abbiamo comunicato e lottato per non subire goal, con questo atteggiamento possiamo fare male a tutti gli avversari".– "Quando sono arrivato qui dal primo giorno ho capito che non esistono alibi, chi giocherà dovrà farsi trovare pronto. Il mio rammarico è non essere presenti alla finale di mercoledì, è la delusione di questa stagione".– "Ci manca esperienza nel dettaglio e in queste partite, ora però abbiamo due partite importanti. Kenan dovrà farsi trovare pronto, ci dobbiamo focalizzare solo su Udinese e Venezia".