loca in lacrime, una liberazione per luipic.twitter.com/7kq5Qr7trc — miке (@chiccochiesa) October 22, 2023

Un pianto quasi ininterrotto. Comunque molto umano. E lodato dai tifosi. Manuelprotagonista in questo Milan-Juve, sempre e comunque. Sia per il gol scoccato in un giorno particolare - anniversario della sua prima rete, proprio in un Milan-Juventus, però in rossonero -, sia per l'attesa di un nuovo gol. 50 giorni dopo."La commozione? Manuel viene criticato oltremisura, può solo migliorare lì. Va meno a giro per il campo e gli consente di giocare meglio. Dà copertura, è un giocatore caratterialmente da Juventus, oltre che tecnicamente", ha commentato Allegri.