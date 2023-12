Share





di Benedetta Panzeri, inviata a Milano

Manuel Locatelli è tra i protagonisti, questa sera, dei Coni Awards che si svolgono a San Siro. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni.



“Dobbiamo sicuramente continuare così e questa è la strada giusta. L’Inter? Sono molto forti, hanno tanti campioni. Noi proseguiamo nel nostro percorso, stiamo crescendo. Noi dobbiamo fare la corsa con noi stessi, noi pensiamo al nostro percorso di crescita, ci sono giovani che devono maturare, abbiamo i nostri obiettivi. Scudetto? Il sogno c’è è chiaro”.



LEADER - "Il leader lo decidono i compagni, io devo solo pensare a lavorare bene sul campo".



CHIELLINI - "Giorgio per me è un fratello maggiore, una persona cui voglio veramente bene. E’ venuto al mio matrimonio, lo sento spesso. E’ un campione da cui ho cercato di rubare tutto quello che potevo quando giocavo con lui. E’ una persona eccezionale, spero di rivederlo presto".



GAP CON L'INTER - "Come ho già detto più volte credo che l'Inter abbia più esperienza di noi, ha dei giocatori in un momento di carriera diversa rispetto ai nostri ed è favorita. Noi dobbiamo proseguire nel nostro percorso di crescita. Se si nomina la parola Scudetto? È chiaro che il sogno ci sia, quando sei secondo guardi avanti. Ma noi dobbiamo fare ogni giorno in modo di raggiungere i nostri obiettivi e i nostri sogni. Dobbiamo fare un passo alla volta".



SCUDETTO - "Chiaro che noi facciamo quello che ci dice il mister, chiaro che la parola c'è nello spogliatoio, ma l'Inter è davanti ed è molto forte, è una squadra composta da tanti campioni. Noi dobbiamo proseguire nel nostro percorso di crescita, fare una corsa con noi stessi. Abbiamo tanti giocatori giovani che stanno cercando di maturare., sicuramente dobbiamo andare avanti un passo alla volta".



Di seguito il video con le parole di Manuel Locatelli: