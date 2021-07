Nei prossimi giorni i dirigenti di Juventus e Sassuolo si incontreranno con l'obiettivo di trovare l'accordo definitivo per il passaggio diin bianconero. Nel frattempo, secondo quanto riportato da Sportitalia, il Sassuolo si starebbe già muovendo per trovare il sostituto ideale del centrocampista classe '98 campione d'Europa con gli Azzurri. Il club neroverde ha infatti chiesto all'Empoli, talento classe 2001 già nel giro della Nazionale Under 21 allenato la scorsa stagione proprio da Alessio Dionisi, neo tecnico del Sassuolo.