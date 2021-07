L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato della trattativa con la Juventus per: "Stiamo aspettando l'offerta giusta, se non dovesse arrivare resterà qui - sono le parole riportate da La Gazzetta dello Sport - Non venderemo i nostri migliori giocatori troppo in là col tempo, i primi d'agosto chiuderemo il nostro mercato". Tradotto: o arrivano 40 milioni di euro o il centrocampista resterà un'altra stagione in neroverde. E' questo il messaggio del Sassuolo indirizzato alla Juventus, al momento l'unica società in corsa per il classe '98.. I neroverdi non si smuovono dalla richiesta di 40 milioni, nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro tra i due club nel quale si proverà a trovare un punto d'incontro. La Juve intanto ha già incassato da tempo il sì del giocatore, che non vede l'ora di trasferirsi a Torino.