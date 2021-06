Come racconta Il Messaggero, Manuel Locatelli vuole solo la Juventus. L'ultima prova è arrivata dall'atteggiamento del centrocampista nei confronti delle offerte arrivate sul suo tavolo: ha rifiutato tutto, decidendo di perseguire l'obiettivo bianconero. "Manuel Locatelli ha in mente solo una destinazione: la Juventus. Anche per questo, si sussurra, ha rifiutato nei giorni scorsi le offerte di Borussia Dortmund e Arsenal. La volontà è quella di aggregarsi presto al gruppo di Allegri e di diventare il prossimo regista dei bianconeri", si legge sull'edizione online del quotidiano.