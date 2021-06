Manuel Locatelli e un prezzo fissato da tempo: il Sassuolo non si schioda dalla cifra prevista per la cessione del centrocampista, ossia i 40 milioni di euro richiesti anche nell'ultimo incontro con la Juventus. Cresce l'ottimismo, secondo quanto riportato da Tuttosport, dettato anche dall'apertura da parte dei neroverdi a valutare strade particolari, differenti, così da raggiungere con più facilità quota quaranta.



LE ULTIME - Nell'edizione odierna di Tuttosport, viene evidenziato come però si sia a una fase ancora interlocutoria della trattativa. Vero: Locatelli vuole solo la Juve e si farà di tutto per accontentare il ragazzo, ma nella prossima settimana ci sarà un nuovo incontro per capire le contropartite giuste e come chiudere l'operazione. Ci sarà verosimilmente un prestito con un riscatto futuro, pagamento dilazionato e bonus. Alla Continassa si va verso questa direzione anche perché il Sassuolo ha detto di gradire un'opzione del genere.