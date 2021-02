3









A tutti è rimasta impressa la prestazione sottotono del centrocampo della Juventus contro il Verona, privo di idee e qualità in assenza del lungodegente Arthur. Come un eco rimbomba il nome di Manuel Locatelli, il prescelto per rinforzare la mediana bianconera. In estate Fabio Paratici ci aveva provato concretamente, seppure con margini di manovra ridotti da altre strategie di mercato (Chiesa e Morata), così tutti i discorsi sono stati rimandati al futuro, alla prossima estate, perchè difficilmente il Sassuolo cede i propri gioielli in corso d’opera. Nel frattempo, la concorrenza è aumentata in numero e prestigio.



C’È IL REAL MADRID – L’ultima pretendente viene lanciata dalla Spagna: stando a quanto riporta il Mundo Deportivo, l’ex Milan è stato accostato al Real Madrid, che lo ha posto tra gli osservati speciali per aggiungere qualità e ringiovanire il proprio centrocampo. Blancos che si vanno ad aggiungere al Manchester City, dove Pep Guardiola stima da tempo le doti del regista neroverde.



LA RICHIESTA – Adesso il Sassuolo gongola. Perché spesso e volentieri è la domanda a fare il prezzo, per questo, come riporta Calciomercato.com, spera che si possa scatenare una vera e propria asta da cui trarre il massimo profitto possibile. La base? 40 milioni di euro, la stessa cifra che in estate scoraggiò la Juve, che ci provò offrendo un prestito con obbligo di riscatto. Intanto, De Zebi continua a godersi Locatelli, in piena rampa di lancio anche in ottica Europeo, che può incidere molto sul suo futuro.