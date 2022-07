E' bastato un anno alla Juventus per ambientarsi e diventarne il centro. Manuelè già il veterano del centrocampo bianconero, che presto ritroverà anche Pogba come fidato compagno di reparto e aiuto. L'unico ad avere la certezza di rimanere a Torino per essere punto di riferimento per la prossima stagione. Da Arthur ad Adrien Rabiot, da Denis Zakaria a Weston McKennie, tutti cedibili e sacrificabili, tranne lui.Del resto, proprio a fine stagione, Allegri ha consacrato Locatelli così: "Il leader del futuro? Ce ne sono due, De Ligt e Locatelli. Manuel è stato un ottimo acquisto, potrà essere il capitano, ha le caratteristiche tecniche e morali per stare tanti anni alla Juve". E senza De Ligt... sarà solo lui. Lui che con la Juve ci è cresciuto, almeno in famiglia, ne è tifoso e ha realizzato un sogno. Lui che dall'amico Chiellini ha appreso subito l'importanza di alcuni aspetti, quelli che alla Juve fanno la differenza. Qualità, personalità, idee e carisma. Tutto ciò che serve.