Fisicamente e non, perché Manuel negli anni si è preso un ruolo sempre più centrale e non sembra aver intenzione di abbandonarlo, anzi. In crescita per personalità e rendimento, sta piano piano costruendo il suo presente e futuro da regista, agli orsini di Allegri e anche di Luciano Spalletti, che ha convinto nella delicatissima sfida a San Siro contro l’Ucraina, una grande prestazione in cui gli è mancato solo il gol.. A secco dal 9 gennaio 2022, però, sta trovando almeno degli assist vincenti, come quello per Dusan Vlahovic contro la Lazio.. Come scrive Tuttosport, "Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna ne stanno apprezzando i miglioramenti e appaiono orientati a proporre un prolungamento fino al 2027. Una mossa dalla duplice valenza. Da un lato si garantirebbero un anno in più di contratto, blindando ulteriormente un titolare della squadra che ha solo 25 anni e ancora margini di miglioramento. Dall’altro l’allungamento contrattuale permetterebbe alla Juve di ammortizzare il peso del cartellino del centrocampista a bilancio". Un amore fortissimo quello che Locatelli nutre per la Juve e che l’ha convinto a non ascoltare nello scorso luglio le sirene provenienti dalla Premier League, dove ad attenderlo c’era il suo papà calcistico Roberto De Zerbi che avrebbe voluto portarlo al Brighton, questo l'altro retroscena della sua estate, perché Loca oggi vuole solo essere il centro della Juve.